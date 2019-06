Meer dan 180 volwassen cursisten schitteren tijdens proclamatie

Zolder

Heusden-Zolder - Op woensdagavond 25 juni bekroonden de leerkrachten van CVO De Verdieping het harde werk van de cursisten in verschillende arbeidsmarktgerichte dagopleidingen uit het schooljaar 2018-2019 met een plechtige proclamatie. Meer dan 145 cursisten studeerden af met een stevig beroepscertificaat. Meer dan de helft van de cursisten vond al tijdens de stageperiode een job in het verlengde van de gevolgde opleiding.

Ook de cursisten die dit jaar de kaap van 50 cursussen in ons centrum rondden, werden in de bloemetjes gezet. Als kers op de taart werd de website voor de Stuurgroep Volwassenenonderwijs - een eindproject van de afgestudeerde webdesigners - officieel gelanceerd. Naar goede gewoonte trok de school weer alle registers open. Schepen van Onderwijs Marleen Hoydonckx, directeur Jurgen Mijten, trajectbegeleiders en leerkrachten reikten certificaten en diploma’s secundair onderwijs uit in één van volgende dagopleidingen:

- Bouwkundig CAD-Tekenaar

- Elektricien – Residentieel Elektrotechnisch Installateur

- Stukadoor

- Schilder-Behanger

- Hovenier – Tuinaanleg en -onderhoud

- Computer- en Netwerktechnicus

- Allround Businessmedewerker

- Medisch-Administratief Bediende

- Brasserie- en Bistromedewerker

- Fotograaf

- Grafisch Vormgever

- Webdesigner Front-end Developer

- Webmaster en Social Media Manager

In september gaan de meeste dagopleidingen opnieuw van start. Geïnteresseerde kandidaten kunnen vanaf nu reeds contact opnemen met onze trajectbegeleiders via trajectbegeleiding@cvodeverdieping.be of tijdens de kantooruren via 011 42 32 19.