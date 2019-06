FREAKS ONLY. Alles wat je moet weten over de GP van Oostenrijk

Het Oostenrijkse Spielberg kleurt dit weekend oranje, want op de racebaan aan de voet van de Alpen komt een legioen Verstappen-fans de grote vakantie inzetten. ‘Unleash the Lion’ is hun slagzin (‘laat de leeuw los’) en vorig jaar kregen ze meer dan ze verhoopt hadden: hun Max Verstappen won tegen alle verwachting in de race.