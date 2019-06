ANALYSE. Daarom juichen wij de transfer van Zinho Vanheusden toe

Zinho Vanheusden blijft bij Standard, dat maar liefst 12,6 miljoen euro op tafel legt voor de Hasselaar. In feite 18 miljoen euro, want de Rouches hadden nog 30% van de transferrechten in handen. Vanheusden, die eind volgende maand zijn twintigste verjaardag viert, wordt zo de duurste inkomende transfer in België. Ooit!