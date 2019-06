Vier jaar geleden in Bakoe won Lianne Tan (BWF 51) nog zilver op de eerste Europese Spelen in Bakoe, maar dat is haar dit keer niet gelukt. De badmintonster uit Bilzen lootte in de tweede ronde het derde reekshoofd, de Schotse Kirsty Gilmour (BWF 24). Zij was een maatje te sterk en won met 21-13 en 21-16 na 33’45”.