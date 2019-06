Uurrecordhouder Victor Campenaerts? Juniorenwereldkampioen Remco Evenepoel? Dauphiné-revelatie Wout van Aert? De Zwitserse verrassing Yves Lampaert? Of toch Lotto-boys Tim Wellens of Thomas De Gendt? Vandaag staan alle beste Belgische tijdrijders tegenover elkaar op het BK in Middelkerke. Volg het hier live.