Max Verstappen terug naar de thuisrace die hij vorig jaar won

Max Verstappen begon woensdag al aan zijn GP van Oostenrijk met een demo-run in Graz, de thuisstad van teamhoofd Helmut Marko. Met een RB7 uit 2011 reed hij vanaf de Karmeliterplatz, in het centrum van de stad, de historische Schlossberg op. “Dit was nog nooit eerder gedaan. Erg gaaf. Na de sneeuw in Kitzbühel was dit de meest uitdagende showrun die ik ooit heb gedaan”, zei Verstappen. Bekijk hier het filmpje: