Ruben Bemelmans haalt hoofdtabel van Wimbledon

Ruben Bemelmans (ATP 171) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van Wimbledon. In de derde en laatste kwalificatieronde versloeg hij donderdag op het Londense gras de Amerikaan Donald Young (ATP 200).

Na 1 uur en 36 minuten stond de 6-4, 6-4 en 6-1 eindstand op het scorebord van baan 15.

Het is de zevende keer dat de 31-jarige Bemelmans de hoofdtabel van Wimbledon haalt. Zijn beste resultaat is een derde ronde in 2017. Vorig jaar ging de linkshandige Limburger er in de tweede ronde uit na een vijfsetter tegen John Isner.

Bemelmans vervoegt op de hoofdtabel David Goffin (ATP 23) en Steve Darcis (ATP 230). Vrijdag wordt geloot aan de All England Lawn Tennis and Croquet Club.