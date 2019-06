Zelfmoordterrorist blaast zich op voor politieauto in Tunesische hoofdstad

In de Tunesische hoofdstad Tunis heeft een zelfmoordterrorist zich donderdag opgeblazen voor een politieauto in een centrale laan, zeggen verschillende media. Volgens de Tunesische overheid raakten daarbij twee politieagenten en drie burgers gewond.

Volgens een correspondent van France 24 zijn de omliggende straten afgesloten en geëvacueerd, en is de politie ter plaatse.

De laatste jaren kreeg Tunesië te maken met verschillende aanvallen. In maart 2015 werden 21 toeristen en een politieagent gedood toen gewapende mannen het Bardomuseum in Tunis aanvielen. Drie maanden later werden 38 toeristen gedood bij de aanval op een hotel in kuststad Sousse. Die werden toen opgeëist door Islamitische Staat.