Een hittegolf? Deze watertjes brengen meteen verfrissing

Als er een hittegolf heerst, moet je eigenlijk maar een ding doen: zorgen dat je voldoende water drinkt. Maar als gewoon kraantjeswater je niets zegt, kan je nog altijd kiezen voor een meer originele variant met Marokkaanse munt of granaatappel.

Marokkaanse ijsthee

Ingrediënten:

1 liter (kraantjes)water

2 theezakjes (bij voorkeur groene thee)

1 citroen

1 limoen

Een handvol Marokkaanse munt

Foto: Shutterstock

Bereiding

Neem een grote kan of fles en vul ze met water. Haal de theezakjes uit de verpakking en laat ze 4 tot 5 minuten ‘trekken’ in het water. Snij ondertussen de limoen en citroen in fijne schijfjes. Breek de munt in kleine stukjes en voeg toe. Haal de theezakjes uit het water en zet het geheel enkele uren in de koelkast.

Tip voor wie het mag zoeter mag: voeg een lepeltje rietsuiker toe.

Pittig watertje

Ingrediënten

1 liter (kraantjes)water

Stukje verse gember van 1 centimeter

1 stengel citroengras (bij voorkeur vers)

Verse citroenmelisse

Foto: Shutterstock

Bereiding

Neem een grote kan of fles en vul ze met water. Rasp de gember en voeg toe aan het water. Snij het citroengras overlangs en voeg toe. Breek de citroenmelisse in kleine stukjes en voeg toe. Zet de kan enkele uren in de koelkast en serveer.

Tip: heb je geen citroenmelisse? Vervang dan door een partje citroen

Mediterraanse verfrissing

Ingrediënten

1 liter (kraantjes)water

Enkele takjes rozemarijn

1 sinaasappel

1 granaatappel

Foto: Shutterstock

Bereiding

Neem een grote kan of fles en vul ze met water. Snij de sinaasappel in schijfjes en voeg toe. Breek de rozemarijn in kleine takjes en voeg eveneens toe. Snij de granaatappel doormidden en haal er met behulp van een lepel de partjes uit. Voeg toe en laat enkele uren in de koelkast staan voor je gaat serveren.

Zomers rood

Ingrediënten:

1 liter (kraantjes)water

5 aardbeien

5 braambessen

5 frambozen

Handvol basilicum

Bereiding

Neem een grote kan of fles en vul ze met water. Verwijder het kruintje van de aardbei en snij ze doormidden. De braambessen en frambozen laten we heel. Neem de basilicum en snipper fijn. Voeg samen met het rood fruit toe aan het water en plaats enkele uren in de koelkast.

Tip: neem een ijsblokjesvorm en doe in elk compartiment een blauwe bes. Vul met water en zet in de diepvries tot je ijsblokjes hebt. Voeg ze toe aan je mocktail.