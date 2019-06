KRC Genk geeft drie youngsters eerste contract

KRC Genk heeft jeugdspelers Xander Lambrix (19), Kamiel Van de Perre (15) en Sam Krawczyk (15) een eerste contract laten ondertekenen. Dat maakte de landskampioen donderdag bekend.

Lambrix is al twaalf jaar actief bij de Genkse academie. De club omschrijft hem als “een zeer betrouwbare middenvelder, die met zijn spelinzicht en mentaliteit zorgt voor balans in het team”. Van de Perre begint aan zijn zesde seizoen bij KRC Genk. “Kamiel is een polyvalente speler met veel doorzettingsvermogen die als verdediger en als middenvelder kan ingezet worden”, stellen de Limburgers. Krawczyk is sinds de U14 lid van Genk en “komt het best tot zijn recht als spits of flankspeler en koppelt een prima techniek aan scorend vermogen”.