Barcelona neemt doelman Neto over van Valencia

Barcelona betaalt voor Neto 26 miljoen euro, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 35 miljoen. Hij zette zijn krabbel onder een contract voor vier seizoenen. De Spaanse landskampioen legde een afkoopclausule van 200 miljoen euro vast.

De 29-jarige Neto was de voorbije twee seizoenen sterkhouder bij Valencia. Daarvoor droeg hij het shirt van Juventus (2015-2017) en Fiorentina (2011-2015). Bij Barcelona gaat hij de strijd aan met de Duitser Marc-André ter Stegen.

?? Here is @Neto_Murara, Barça´s new signing ???? pic.twitter.com/kMwqWXtu2V