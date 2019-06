Neos bezoekt oorlogsmuseum Overloon en verkent Kasteeltuinen Arcen

Kinrooi - De daguitstap van Neos Kinrooi naar het oorlogsmuseum in het Nederlandse Overloon en de Kasteeltuinen Arcen werd een leerrijke voltreffer om met plezier aan terug te denken.

In de omgeving van Overloon (NL) vond op 12 oktober 1944 een van de felste veldslagen in Nederland plaats. Amerikaanse en Britse pantserdivisies leverden er heftig strijd tegen Duitse tanks en troepen. Het dorp Overloon werd haast compleet verwoest. Ter herinnering is er daar later een bijzonder goed gedocumenteerd oorlogsmuseum gerealiseerd. Erg geïnteresseerd hebben de leden van NeosS Kinrooi zich hier ca. 2 uur mogen verdiepen in het oorlogsverhaal en de uitgebreide collectie militair oorlogstuig, méér dan in de beschikbare tijd grondig te bekijken viel. Na een smakelijk middagmaal in een restaurant in Velden vertrok de groep naar de Kasteeltuinen Arcen in de prachtige Noord-Limburgse Maasduinen. Het is een der veelzijdigste bloemen- en plantenparken in Europa met niet minder dan 15 unieke thematuinen rondom de historische buitenplaats en het kasteel. Voor de deelnemers aan deze uitstap was de wandeling door de zonovergoten kasteeltuinen een moment van volop genieten van de geuren en kleuren, de vijverpartijen en de mooie uitzichten in de tuinen. Het is een daguitstap geworden om niet licht te vergeten!