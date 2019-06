Boohoo werkt opnieuw samen met Jordyn Woods

Webshop Boohoo werkt voor de tweede keer samen met Jordyn Woods, de vrouw die medeverantwoordelijk was voor breuk lag tussen realityster Khloé Kardashian en basketballer Tristan Thompson.

“Het is een droom die uitkomt”, zegt een dolenthousiaste Woods. “Ik vind het geweldig dat ik leuke en vooral kwalitatieve kleding kan maken tegen een betaalbare prijs.”

Foto: Boohoo

Met de collectie, die bestaat uit zestig stuks, wil Woods alle vrouwen aanspreken. “Een meisje of vrouw wil zich dag en nacht zelfverzekerd voelen. Een goed zelfbeeld is voor mij zeer belangrijk en het is voor iedereen anders: ik zie het als houden van je eigen lichaam en de beste versie van jezelf willen zijn.”

Om dat positieve gevoel te benadrukken wordt de collectie vooral gekenmerkt door levendige kleuren, stoere blazers en vrouwelijke ruches.

De collectie is te koop op de website van Boohoo. Een blazer kost ongeveer 61 euro, voor een jurkje betaal je 45 euro.