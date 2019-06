“Lonen stegen vorig jaar met 3,4 procent”

De salarissen in België zijn vorig jaar met gemiddeld 3,36 procent gestegen. Niet alleen lag de index lager, er werd ook minder extra loonsverhoging toegekend. Dat besluit HR-specialist Hudson donderdag op basis van een doorlichting van de lonen in bijna 700 bedrijven. Flexibele verloning werd opnieuw populairder.

In 2017 waren de lonen nog met gemiddeld zowat 3,9 procent gestegen. Dat was toen de grootste toename in vijf jaar. Vorig jaar was het net iets minder. De lonen werden minder geïndexeerd, en daarbovenop werd gemiddeld 1,52 procent extra toegekend (tegen 1,7 procent in 2017).

Volgens Hudson kreeg een op de drie werknemers vorig jaar minder dan 1 procent opslag, of zelfs helemaal geen. Het aantal werknemers dat zijn loon met meer dan 4 procent zag stijgen, bedroeg 17 procent. In 2017 was dat nog 24 procent.

De HR-specialist verwacht de komende jaren een gelijkaardige loonstijging. “Rekening houdend met de prognose naar een stabiele inflatie en een matige economische groei, wordt verwacht dat de groei van het basissalaris de komende jaren vergelijkbaar zal zijn met deze van dit jaar”, luidt het in een persbericht.

Net als vorig jaar stelt Hudson vast dat variabel verlonen weer populairder werd. De collectieve bonus (cao 90) won alweer aan belang en ook de begin 2018 ingevoerde winstpremie werd vaker toegekend.

Voorts bood de helft meer bedrijven dan in 2017 flexibele verloning aan. Werknemers kunnen dan een deel van hun brutoloon inruilen voor andere loonelementen (zoals een bedrijfswagen, fiets, smartphone of bijkomende verlofdagen).

De resultaten zijn gebaseerd op de verloning in 690 bedrijven, goed voor bijna 235.000 werknemers.