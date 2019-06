Verrassende Tourselectie UAE: Jasper Philipsen mag al meteen mee in zijn eerste profjaar

UAE Team Emirates heeft zonet de selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Frankrijk. Verrassende naam is die van Limburger Jasper Philipsen. De 21-jarige Hammenaar mag als neo-prof al meteen mee naar de Tour.

Door het uitvallen van Fernando Gaviria was er binnen het team uit de Emiraten een plaatsje vrijgekomen en dat wordt verrassend genoeg ingenomen door Jasper Philipsen. Hij zal vermoedelijk de Noor Alexander Kristoff moeten bijstaan in de voorbereiding van de sprint. De Italiaan Fabio Aru en de Ier Dan Martin mogen zich in het hooggebergte uitleven, bijgestaan door Sergio Henao. Ex-wereldkampioen Rui Costa is de puncher van dienst, de Noren Bystrom en Laengen vervolledigen het achttal.