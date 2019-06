Reclame voor scheermesjes doorbreekt taboe en laat schaamhaar zien

Je kent het wel, de reclames over scheergels en scheerapparaten maar er is geen haartje te bespeuren. Het vrouwvriendelijke merk ‘Billie’ maakt komaf met de gangbare traditie en toont voor het eerst schaamhaar in zijn reclamecampagne.

Billie, een Britse producent van vrouwvriendelijke scheerproducten, toont in zijn nieuwe reclamecampagne schaamhaar en wil tegelijk tonen dat scheren niet per se hoeft. “Met de campagne willen we vrouwen duidelijk maken dat ze enkel de zones moet scheren waar ze zich comfortabel bij voelen.”

“Scheren blijft een persoonlijke keuze, niemand moet vrouwen vertellen wat ze moeten doen met hun lichaamshaar”, zegt medeoprichter Georgina Gooley in modeblad Glamour. “Sommige vrouwen willen alle haar verwijderen, anderen zijn er juist trots op: wat je ook kiest, je moet je er nooit voor schamen.”