Buurtfeest brengt vele bewoners op de been

Reppel

Bocholt - Vorige zaterdag hielden de buren van de Reppelerweg, met meer dan 40 deelnemers, hun vijfde buurtfeest.

Het buurtcomité zorgde op zaterdag 22 juni op de speelplaats van De Geluksvlinder weer voor een onvergetelijke namiddag. Het feest werd op gang geblazen door entertainer Stef. Het was gieren, brullen, lachen met al zijn grappen en grollen. De sfeer zat er goed in. Jong en oud vonden hun gading. Met een lekkere barbecue, allerlei spelen en een ruim aanbod aan drank en versnaperingen werd het een aangename namiddag. Er was vooral veel tijd om te keuvelen en nieuwe contacten te leggen. Kortom, een gezellig samenzijn om zeker nog eens over te doen.