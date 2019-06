Opnieuw ruzie tussen Kate Middleton en Meghan Markle

Een ‘onenigheid’ zou tussen Meghan Markle en Kate Middleton zou geleid hebben tot de breuk in de gezamenlijke ‘Royal Foundation’. Vorige week raakte bekend dat prins William en Kate Middleton de gezamenlijke liefdadigheidsinstelling alleen voortzetten.

“Deze veranderingen komen er zodat zijne koninklijke hoogheden hun activiteiten voor het goede doel beter kunnen afstemmen op hun nieuwe huishoudens”, liet het koninklijk paleis toen weten in een pers­­bericht. Een week later blijkt dat een discussie tussen de twee hertoginnen aan de basis van de breuk ligt. “Kate en Meghan waren het niet eens over hoe de liefdadigheidsinstelling gerund moest worden”, zegt een anonieme bron dichtbij de koninklijke familie aan US Weekly.

LEES OOK. Meghan en Harry nemen nog meer afstand van William en Kate

Daarop hebben Harry en Meghan besloten om de ‘Royal Foundation’ te verlaten en hun eigen goede doel op te richten. “De hertog en hertogin van Sussex kunnen daarbij rekenen op de operationele steun van de ‘Royal Foundation’”, zegt Kensington Palace. “Daarnaast zullen beide koppels ook in de toekomst blijven samenwerken aan verschillende projecten zoals het mentale gezondheidsprogramma ‘Heads Together’.”

