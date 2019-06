Houthalen-Helchteren -

Een MUG rukte donderdagochtend uit voor een gevallen fietser in de Zalmstraat in Houthalen-Oost. Het ongeval gebeurde na 9 uur. Een ambulance was snel ter plaatse en riep de bijstand in van een medisch urgentieteam. Ze moesten het slachtoffer reanimeren. De precieze omstandigheden van de val zijn niet duidelijk.