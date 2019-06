Politie kan onmogelijk controleren welke bestuurders rijverbod hebben

De politie heeft nog altijd geen zicht op wie veroordeeld is tot een rijverbod. Anderhalf jaar geleden werd nochtans al een databank gelanceerd die rijbewijzen en veroordelingen aan elkaar koppelt, zodat zware verkeersovertreders ook écht uit het verkeer kunnen worden gehaald. Maar door een ontbrekend stukje software geraken veroordeelde doodrijders haast zorgeloos voorbij elke politiecontrole.

De man die twee weken geleden in Schaarbeek een 14-jarig meisje aanreed en zwaargewond achterliet, had een rijverbod en mocht dus niet achter het stuur zitten. En hij is niet alleen: politierechters klagen ...