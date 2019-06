Stroompanne bij papierfabrikant Sappi in Lanaken

Lanaken -

Al sinds middernacht kampt de fabriek van Sappi in Lanaken met stroomproblemen. Volgens de eerste berichten zou het gaan om een defect in een perskamer. De brandweer is al geringe tijd bezig met het wegpompen van water. Het defect zorgde bovendien voor een hels lawaai van de persluchtpompen. Het zoemende geluid was kilometers ver te horen.