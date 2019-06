WIJSHAGEN / BOEDAPESTDylan ruilde twee jaar geleden Wijshagen in voor de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Hij ging zijn Braziliaanse vriendin achterna die daar werkte. “Ik leerde Andréa kennen tijdens een avondje uit in Aracaju met wat vrienden. We werden al snel verliefd op elkaar.” De twee wonen en werken sindsdien samen in de stad aan de Donau. Het is een toeristische trekpleister die jaarlijks miljoenen vakantiegangers aantrekt. Maar Boedapest is ook de hoofdstad van Hongarije. Een land dat steeds vaker negatief in beeld komt door het beleid en de uitspraken van premier Viktor Orbán.