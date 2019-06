“Bradley Wiggins krijgt mijn trui”

Wilfried Nelissen was 24 jaar geleden laatste Limburgse BK-winnaar

“Het Belgisch kampioenschap, dat is altijd iets!” Wilfried Nelissen tapt de ene na de andere BK-anekdote uit het vat van zijn té korte carrière. Bijna een kwarteeuw geleden, in 1995, werd hij de laatste Limburger die de mooiste driekleur ter wereld mocht aantrekken. De nu 49-jarige Wellenaar volgde toen op de erelijst… zichzelf op. “Hoe ik twee keer kampioen ben geworden, dat is eigenlijk ongelooflijk.”

Ook eigenlijk ongelooflijk: zijn kampioenentrui van 1995 verhuist binnenkort naar... Bradley Wiggins. “Blijkbaar was ik zijn jeugdidool en via via probeerde hij al een tijdje een shirt van mij te krijgen.”