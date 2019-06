HASSELTLaatste Wil, een Nederlandse coöperatie die ervoor pleit dat mensen zelf over hun dood mogen beslissen, houdt maandag een bijeenkomst in Hasselt. “Vandaag ben je voor je levenseinde afhankelijk van een dokter, terwijl je de regie over je dood zelf in handen moet kunnen hebben”, zegt Jos Van Wijk, voorzitter van Laatste Wil.