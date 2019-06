Marcel Vanthilt (61) trekt al zijn kleren uit voor keuring: “Niet slecht, voor een hetero”

Marcel Vanthilt gaat niets uit de weg in zijn zoektocht naar de eeuwige jeugd. In het Eén-programma Op naar de 100! trok hij al z’n kleren uit om zich te laten “digitaliseren”.

Opgelet, gevoelige lezers: het naakte resultaat daarvan zie je onder dit artikel.

Het ging om een 3D-scan die het vet, de spieren en de rimpels op zijn lichaam optimaal in beeld kon brengen. In San Francisco, een van de populairste bestemmingen voor homo’s en lesbiennes ter wereld, kregen een aantal mannen en vrouwen een foto van Vanthilt te zien en moesten ze zijn leeftijd schatten. Iemand zat met 77 aanzienlijk hoger dan zijn werkelijke 61, maar heel wat schattingen vielen beter uit en gingen van 61 tot 46. Eén man gaf Vanthilt 53 “omwille van het grijze haar en de man boobs (mannelijke borsten, nvdr.). Een andere man zei dat de tv- en radiomaker er oké uitzag voor een hetero, “maar als hij homo was, zou hij dringend naar de fitness moeten”.