UCI schorst beloftevolle mountainbiker Martin Maes 90 dagen voor “niet-intentionele dopinginbreuk”

Onze landgenoot Martin Maes is door de Internationale Wielerfederatie UCI geschorst voor een periode van negentig dagen. Verder speelde hij ook twee topzeges kwijt. Volgens de UCI, de renner en zijn ploeg beging hij een niet-intentionele dopinginbreuk.

De UCI maakte het nieuws woensdag bekend, de schorsing gaat met terugwerkende kracht in vanaf 13 mei, voor een periode van negentig dagen.

Het gaat om de verboden substantie probenecide, aangetroffen in stalen die werden afgenomen op 24 en 31 maart van dit jaar. Op die dagen won Maes de eerste twee manches van de Enduro World Series, de officieuze Wereldbeker in de endurodiscipline. Beide zeges worden nu ook van hem afgenomen.

“Voorgeschreven na een valpartij”

Probenecide kan gebruikt worden om dopinggebruik te maskeren, en is daarom een verboden product. Volgens Maes en zijn team GT Factory Racing kreeg hij het middel door een officiële wedstrijddokter voorgeschreven na een valpartij in een voorbereidingswedstrijd in Nieuw-Zeeland, waar hij een mogelijk levensbedreigende infectie opliep in het been. De arts zelf bevestigde schriftelijk het verhaal en had er naar eigen zeggen net als Maes geen weet van dat het product op de verboden lijsten stond.

Wereldtop in enduro

Maes is amper 22 jaar en niet alleen wereldtop in de enduro, een mix tussen de afdaling en de (klassieke) cross country. Vorig jaar brak hij helemaal door in de downhill met de allereerste Belgische winst in een Wereldbekermanche en zilver op het WK in Lenzerheide. Daarmee was hij een van de absolute revelaties in de mountainbikewereld, al leverde hem dat weinig bekendheid op in eigen land. Tom Boonen outte zich in de rand van de verkiezing van de Kristallen Fiets wel als fan van de Waal.