Badmintonster Lianne Tan staat in achtste finales op Europese Spelen na makkelijke zege

Lianne Tan (BWF 51) heeft zich woensdag geplaatst voor de achtste finales in het badminton op de Europese Spelen in Minsk. Ze werd in haar laatste groepswedstrijd nooit in de problemen gebracht door de Cypriotische Eleni Christodoulou (BWF 679) en won met 21-8 en 21-18 na 26 minuten.

Met twee zeges en één nederlaag eindigt Tan, tienvoudig Belgisch kampioene, op de tweede plaats in groep D. “De achtste finales halen was het doel hier. We zullen zien tegen wie ik uitkom”, vertelde Tan na afloop van haar laatste poulewedstrijd. Bij de eerste editie van de Europese Spelen in Bakoe won onze landgenote nog zilver.

Tan is tevreden met het niveau dat ze tot nu toe al liet zien. “Ik heb al goed gespeeld hier en heb mij dan ook twee maanden voorbereid om hier een hoog niveau te halen. Na mijn medaille bij de vorige editie zijn de Europese Spelen toch wat speciaal voor mij. Toen reisde ik zonder verwachtingen af, maar nu leg ik de lat hoger. Ik wil echt op het podium eindigen.”

De concurrentie voor Tan in Minsk is niet mis. “De volledige Europese top is present. Elke wedstrijd is felbevochten, dus ik blik niet te ver vooruit. Ik ben geen topfavoriete.” Ze steeg de afgelopen maanden wel van 115 naar 51 op de wereldranking, mede door een opgedreven trainingsintensiteit. “Toen ik nog studeerde was het moeilijk, dus het lijkt me logisch dat ik progressie heb gemaakt. Tegenwoordig heb ik alles wat ik nodig heb, inclusief trainer en physical coach.”

Moreels verlaat Minsk met drie nederlagen: “Spijtig, want ik had de wedstrijd in handen”

Maxime Moreels (BWF 95) heeft zijn Europese Spelen niet met een zege kunnen afsluiten. De badmintonner was dinsdag na twee nederlagen op rij in groep B al zeker van de uitschakeling en verloor woensdag ook zijn derde partij: tegen de Kroaat Zvonimir Durkinjak (BWF 121) ging hij met 2-1 (26-24, 19-21, 21-18) onderuit.

“Nochtans had ik de wedstrijd in handen”, vertelde Moreels achteraf. “Mentaal was het lastig, ik had moeite om mijn emoties onder controle te houden.”

Zijn beste wedstrijd was die van dinsdag tegen de Deen Anders Antonsen, de nummer dertien van de wereld. “Daarin was ik echt op m’n best. In de overige twee wedstrijden kon ik me niet rustig genoeg houden om de juiste tactiek toe te passen.”