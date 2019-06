Truiense arts is wereldautoriteit in robotchirurgie bij knie-operaties

Sint-Truiden -

De Truiense arts dokter Bollars was vorige week aanwezig op een congres in New York om tekst en uitleg te geven over orthopedische chirurgie. Het Sint-Trudo ziekenhuis kocht vorig jaar een NAVIO-robot aan als hulpmiddel bij het plaatsen van knieprotheses. Dr. Peter Bollars deelde in New York zijn ervaringen met orthopedisten van over heel de wereld. Het is de bedoeling dat er in 2019 in totaal zo'n 500 knieprotheses worden geplaatst met de robot. Wij mochten een operatie meevolgen. Gevoelige kijkers zijn gewaarschuwd.