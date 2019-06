Didier Reynders wordt geen secretaris-generaal van Raad van Europa

Didier Reynders (MR) wordt dan toch niet de nieuwe secretaris-generaal van de Raad van Europa. De Belgische vice-premier moest in een stemming de duimen leggen voor de Kroatische kandidate Marija Pejcinovic Buric. Het is de tweede keer dat Reynders naast een Europese topfunctie grijpt.

Reynders wist slechts 105 leden van de raad te overtuigen, de Kroatische Pejcinovic Buric haalde 159 stemmen binnen. In 2014 greep hij ook al naast de functie van Europees commissaris. Hij ziet nu opnieuw een internationale topjob aan zijn neus voorbijgaan. De vicepremier zou woensdagavond niet meer reageren op het nieuws.

Mensenrechten

Samen met het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is de Raad van Europa verantwoordelijk voor het bewaken van de mensenrechten in de 47 lidstaten. De Raad van Europa houdt zich alleen bezig met mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Het is volgens professor Europese politiek Steven Van Hecke (KULeuven) in die zin een instelling van de tweede rang, zoals de NAVO, de OESO of de OVSE.

Didier Reynders feliciteert Marija Pejcinovic Buric Foto: BELGA

De secretaris-generaal is de draaischijf tussen alle instellingen. Hij bepaalt agenda, neemt initiatieven en is het gezicht van de instelling. En het is een instelling met 1.300 werknemers en een budget van een half miljard euro. Het is niet alleen een functie met veel aanzien, maar ook een die rijkelijk wordt vergoed. De secretaris-generaal verdient zo’n 320.000 euro per jaar en moet daar geen belastingen op betalen.

Marija Pejcinovic Buric begint op 1 oktober aan haar taak. Ze wordt na de Franse Catherine Lalumière de tweede vrouw op de positie. Lalumière was secretaris-generaal van 1989 tot 1994.

“Ik beschouw deze organisatie als een van de belangrijkste in Europa, vandaag meer dan ooit”, zegt Buric in een korte dankbetuiging voor de parlementaire vergadering van de Raad. “Ik hoop op uw steun te mogen rekenen bij mijn taak, om vrede en welvaart te brengen.”