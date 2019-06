Mazzu verwelkomt 27 spelers op eerste training

Zo, ook voor de landskampioen is de kop eraf. In navolging van al zijn collega’s uit eerste klasse stond coach Felice Mazzu vandaag voor de eerste keer dit seizoen op het oefenveld. De 53-jarige Italo-Belg krijgt een zware erfenis in handen bij de landskampioen. De voorbereiding wordt hectisch. “Ach, een nieuwe ploeg smeden, is een fenomeen dat ik van bij Charleroi ken”, aldus de optimistische Karolinger.