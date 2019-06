Ysaline Bonaventure naar laatste kwalificatieronde op Wimbledon

Ysaline Bonaventure (WTA 115) heeft zich woensdag geplaatst voor de derde en tevens laatste kwalificatieronde op Wimbledon.

Onze 24-jarige landgenote, twaalfde reekshoofd in de kwalificaties, haalde het in de tweede ronde in twee sets van de Britse Gabriella Taylor (WTA 342): 6-4 en 7-6 (7/5) na 1 uur en 35 minuten.

Haar laatste hindernis op weg naar de hoofdtabel in Londen is nu de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 136). De 28-jarige Nederlandse ging met een dubbele 6-3 voorbij de Georgische Ekaterine Gorgodze (WTA 150). Bij een zege staat Bonaventure voor de eerste keer in haar carrière op de hoofdtabel van het enkelspel op Wimbledon.