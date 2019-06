Bilzen -

Buren hebben woensdagavond erger kunnen voorkomen bij een haagbrand in de Winterstraat in Bilzen. Daar had rond 17.40 uur een rij coniferen tegen een huis vuur gevat. De brand ontstond tijdens het aansteken van een barbecue. Nog vooraleer de brandweer was toegekomen waren de buren al in actie geschoten. Met emmers water en twee tuinslangen hielpen ze het vuur blussen. Zo bleef de schade uiteindelijk beperkt en sloegen de vlammen niet over op de woning.