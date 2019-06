Bart De Wever op werkbezoek in Colombia: geen Vlaamse regering voor 11 juli?

-Amerikaanse Colombia. Daar zal hij onder meer deelnemen aan de World Cities Summit, een jaarlijks congres met burgemeesters van steden overal ter wereld. Natuurlijk stelt zich de vraag welke impact het werkbezoek zal hebben op de timing voor een nieuwe Vlaamse regering.

De Wever zal in ieder geval niet in het land zijn op de Vlaamse feestdag van 11 juli. Bij de partij zelf geeft men geen commentaar.

N-VA-voorzitter Bart De Wever werkt sinds 26 mei aan de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Die Vlaamse formatie lijkt stilaan aanbeland op een belangrijk kruispunt. Kan De Wever een werkbare formule vinden met Vlaams Belang, met wie hij al verschillende gesprekken heeft gevoerd en met wie ook al inhoudelijke voorstellen zijn afgetoetst? Of moet de N-VA-voorzitter stilaan vaststellen dat elk scenario met Vlaams Belang een doodlopende straat is bij gebrek aan een derde partner?

World Cities Summit

De agenda van burgemeester Bart De Wever lijkt die van Vlaams informateur Bart De Wever nu wat te doorkruisen. De Wever heeft namelijk al langer een werkbezoek aan Colombia ingepland. Hij vertrekt op zaterdag 6 juli naar het Zuid-Amerikaanse land en keert terug op zondag 14 juli. De Wever zal er onder meer in Medellin deelnemen aan de World Cities Summit, een jaarlijks congres voor burgemeesters. “Dit bezoek lag al langer vast. Het is een congres waar we al jaren naartoe gaan, zoals bijvoorbeeld vorig jaar in Singapore”, legt woordvoerder Johan Vermant uit.

Op 11 juli, de Vlaamse feestdag, geeft De Wever dus ook geen klassieke 11 juli-toespraak, maar is hij wel keynote speaker op het burgemeesterscongres in Medellin. “Hij zal er spreken over ‘De Grote Verbinding’ - naast de naam van het bestuursakkoord ook de stedelijke koepelnaam voor alle grote mobiliteits- en leefbaarheidswerken de komende jaren. De werktitel is ‘Over de Ring - A participatory green infrastructure project’“, klinkt het.

Cartagena

Voor hij deelneemt aan de World Cities Summit, bezoekt De Wever ook Bogota en Cartagena. In Bogota bezoekt hij de stad en enkele musea en heeft hij politieke ontmoetingen. In Cartagena zal hij een bezoek brengen aan de haven.

De vraag stelt zich natuurlijk hoe groot de impact van het werkbezoek aan Colombia zal zijn op de Vlaamse formatiegesprekken. Maakt het werkbezoek de vorming van een nieuwe Vlaamse regering tegen 11 juli niet onmogelijk? Bij de partij geeft men daar geen commentaar op. “Over de formatiegesprekken behouden we de discretie”, klinkt het daar.