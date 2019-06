Nederlandse Spoorwegen betalen tegemoetkoming om WO II

De Nederlandse Spoorwegen gaan bijna 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog overlevenden van concentratiekampen en directe nabestaanden van Holocaustslachtoffers die tijdens de oorlog met Nederlandse treinen zijn vervoerd, financieel tegemoetkomen.

President-directeur Roger van Boxtel maakte dat besluit woensdag bekend tijdens een bijeenkomst in het Spoormuseum in Utrecht.

Een onafhankelijke commissie onder leiding van Job Cohen heeft advies aan de NS uitgebracht over een financiële tegemoetkoming. Het spoorbedrijf neemt dit advies in zijn geheel over. De NS betaalt ongeveer vijfhonderd overlevenden 15.000 euro en nabestaanden en weduwen 7.500 of 5.000 euro.