Dries De Bondt wint verrassend Halle-Ingooigem, massale val in laatste kilometer fataal voor favorieten

Dries De Bondt van Corendon-Circus heeft de 72e editie van Halle-Ingooigem (cat. 1.1) gewonnen, de vijfde manche van de Bingoal Cycling Cup en laatste test voor het BK van aanstaande zondag. Een val in de laatste rechte lijn zorgde voor chaos. De Bondt was normaal de lead-out voor Tim Merlier maar ontsnapte aan de valpartij waar zijn kopman wel bij betrokken was. De Nederlander Piotr Havik werd tweede, Philippe Gilbert werd na alle heisa over zijn niet-Tourselectie toch knap derde.

Met Deceuninck-Quick Step en CCC Team kwamen er twee WorldTour-teams aan de start. Ook een Belgische nationale selectie van bondscoach Rik Verbrugghe tekende present met onder meer Oliver Naesen, Jasper Stuyven en Jens Keukeleire.

Vijf dapperen

Vijf renners zorgden voor de traditionele vroege vlucht van de dag. Gianni Marchand, Elias Van Breussegem, Thomas Joseph, Adam Lewis en Cormac McGeough muisden er na 25 kilometer vanonder. Zij kregen een maximale voorgift van 3:30 van het peloton. Bij het ingaan van de eerste van vier plaatselijke ronden, van elk 17,7 kilometer met daarin telkens de beklimming van de Hellestraat en de Tiegemberg, was de voorsprong van de vroege vluchters gezakt naar twee minuten. Aan die achterstand bleef een ontketend peloton stelselmatig knagen. De vijf leiders reden op drie ronden van het einde nog slechts een halve minuut voor de grote groep uit. Met nog 48 kilometer voor de boeg smolt dan ook alles samen en was weer alles te herdoen.

Chaos

Het sein voor Mikkel Honoré, Jonas Koch en Damien Touze om wat verderop een nieuwe uitval op te zetten. Na een vlucht van twee kilometer was ook dat feestje over. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde trokken 12 renners eruit. Ook zijn kregen geen vrijgeleide en zo ging de chaos maar verder door. Een compact peloton vatte de slotronde aan en van dan af controleerden de renners van Deceuninck - Quick-Step de hele zaak. Meteen maakte iedereen zich op voor een massasprint. De mannen van Corendon-Circus plaatsten zich in de slotkilometer op kop.

Martinelli botst vol op Hansen

Net toen het treintje van Deceuninck-Quick Step bij het ingaan van de laatste 500 meter kwam opzetten in dienst van topfavoriet Fabio Jakobsen, ging Lasse Norman Hansen echter van de kop af. Davide Martinelli was de eerste van de blauwe trein maar zag de Noor van Corendon Circus niet, waardoor de Italiaan vol op Hansen knalde en heel wat renners mee ten val bracht.

Grosse chute dans le final d'#HalleIngooigem ! 😱💥



🙏 @bryancoquard et @BertDeBacker étaient tout proches et s'en sortent indemnes. Pfiou... C'était chaud. Prompt rétablissement aux coureurs impliqués.#ThereIsNoTry l #BCC19 pic.twitter.com/0pZL6sUqDW — VITAL CONCEPT - B&B HOTELS (@VitalConcept_BB) 26 juni 2019

De Bondt zat klaar om over te nemen van Hansen en kon zo tot zijn eigen verbazing als eerste naar de finish beginnen sprinten. En standhouden.

Foto: Photo News

Voor de 27-jarige De Bondt was het al zijn tweede zege in Ingooigem, in 2016 was hij er al eens de beste. Op de erelijst volgt hij Danny van Poppel op.

Niki Terpstra (Total-Direct Energie), die niet aan de start kwam van deze wedstrijd, blijft ook na vijf manches leider in het klassement van de Bingoal Cycling Cup.

Foto: Photo News

Uitslag:

1. Dries De Bondt

2. Piotr Havik

3. Philippe Gilbert

4. Hugo Hofstetter

5. Boris Vallée

6. Lionel Taminiaux

7. Jonas Koch

8. Piet Allegaert

9. Michael Freiberg

10. Kelland O’Brien