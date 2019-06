Samana Kortenbos leert lachen

Sint-Truiden - Lachen is gezond, zegt men. Maar men zegt er niet bij dat men ook kan leren lachen.

Donderdag 20 juni verzamelden de leden van Samana Kortenbos weer in het Norbertusheem voor de vormingsnamiddag van dit jaar. Wat gingen we leren? Lachen. Het thema van deze vorming was inderdaad "Lachen is gezond, lach jij ook mee?" Marleen Daems kwam ons uitleggen dat lachen in feite eenvoudig is en onze levenskwaliteit enorm kan verbeteren. Eerst werd uitgelegd wat lachen in feite is en wat er zoal met ons lichaam gebeurt als we lachen. Wisten we bv. dat bij het lachen ook onze buikspieren werkzaam zijn, of dat lachen in onze hersenen de aanmaak van efedrine en dopamine stimuleert? Van die weetjes en nog meer maakten ons duidelijk dat lachen misschien niet altijd gemakkelijk is, maar wel meestal de beste remedie tegen zwaarmoedigheid. Na die portie theorie kwam een praktijkgedeelte. Marleen Daems bracht met enkele lach-yogaoefeningen de aanwezigen zodanig aan het lachen, dat er zelfs bij sommigen traantjes moesten gedroogd worden. Het valt dus niet te verwonderen dat iedereen nadien in het beste humeur kon genieten van een lekkere tas koffie met zelfs twee stukken taart. Al bij al mogen we deze bijeenkomst dus zeer geslaagd noemen, ook al was de opkomst misschien iets minder talrijk. De volgende activiteit om naar uit te kijken valt op 19 september, als we op bezoek gaan bij het centrum voor de opleiding van blindengeleidehonden. Maar eerst vakantie nemen!