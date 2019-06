Okra Koersel en 55+ Eversel samen met ACV50+ Houthalen-Helchteren naar Zwitserland

Koersel

Beringen - De jaarlijkse vakantiereis van dit jaar bracht de groepen 55+ Eversel en Okra Koersel samen met ACV50+ Houthalen-Helchteren naar het Intersoc hotel Stahlbad in het op 1800 m hoogte gelegen Sankt-Moritz in Zwitserland.

In 2019 bestaat Intersoc 70 jaar en dat is alleen maar mogelijk dankzij alle vakantiegasten die gedurende 70 jaar met hen op vakantie zijn geweest. In 1949 organiseerde ze de eerste reizen in de bergen, aanvankelijk enkel voor 14- jarigen met kartonnen dozen. Nu waren er 53 deelnemers met stevige reiskoffers die genoten hebben van een hete zomerse verlofperiode in het mooie Engadindal.

Naast een keuze aan wandelingen zijn er excursies geweest naar het Comomeer in Italië en de kabelbaan van Apero Corvatsh (3303 m). Met de Berninabahn sporen via de Berninapas tot Alp Grun. Deze plek is alleen met de trein te bereiken.