Verrassend sportnieuws, gisteren: breakdancen wordt een olympische discipline en krijgt een plaatsje op de Spelen in Parijs. Hoe geraakte een rebelse dansbeweging uit de straten van de Bronx plots binnen in het grootste instituut van de sport?

De sportwereld keek al even op toen die rare snuiters van het snowboarden plots kwamen meedoen op de Olympische Spelen. Wat wordt dat in 2024 in Parijs, als breakdancen een volwaardige sport wordt? Er ...