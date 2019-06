Herk-de-Stad - Samana Herk-de-Stad maakte een culturele uitstap naar de Wereld van Bruegel in Bokrijk.

Op 20 juni ging Samana Herk-de-Stad in Bokrijk op zoek naar Bruegel. We waren met 38 personen waarvan er 12 konden gebruik maken van een rolstoel. In twee groepen doorliepen we met de gidsen het Bruegelparcours. We konden zelfs in een schilderij van Bruegel stappen. De koffie en taart in Herberg Sint-Gummarus was een welkome afsluiting van een leerrijke uitstap.