Ibe neemt afscheid van het Sint-Jozefinstituut met een optreden

Bokrijk

Genk - Het zijn drukke tijden voor Ibe Wuyts, winnaar van ‘The Voice’. Terwijl de rest van zijn klasgenoten al wat geniet van de vakantie, is Ibe volop bezig met het voorbereiden van zijn optredens op Genk On Stage en Rock Werchter. De leerlingen en leerkrachten van het Sint-Jozefinstituut kregen alvast de primeur.

Ibe is van plan om de laatste twee jaar van zijn humaniora af te werken in een muziekopleiding. Dat wil wel zeggen dat Ibe afscheid neemt van het Sint-Jozefinstituut. Muziek is zijn passie en het winnen van ‘The Voice’ heeft alles even op zijn kop gezet. “De laatste weken ben ik intensief bezig geweest met het werken aan nummers en het voorbereiden van de optredens die eraan zitten te komen”. Ibe is nog altijd een beetje overdonderd door alles wat hem overkomen is.

“We zien leerlingen natuurlijk nooit graag vertrekken, maar Ibe volgt zijn passie en we steunen hem volledig in die keuze”, zegt een van zijn leraren. “We zijn alleszins blij dat hij nog een laatste keer zijn talent aan ons wil tonen”. Maar het is zeker niet 'uit het oog, uit het hart'. Ibe heeft veel fans op de school die zijn muziekloopbaan op de voet zullen volgen.

Het optreden ging door in de bibliotheek van de school, die gehuisvest is in de oude kapel. Een mooie setting voor een knap optreden van een fijne jongen met een prachtige stem. Hij gaat gemist worden in Bokrijk!