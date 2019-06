De opmerkelijke oproep van het archeologisch projectbureau Aron uit Tongeren is niet in dovemansoren gevallen. Tientallen jobstudenten hebben al gesolliciteerd om deze zomer skeletten en andere vondsten van de Truiense Groenmarkt te mogen wassen.

In november 2016 werd het eerste vooronderzoek opgestart voor de archeologische opgravingen op de Groenmarkt in Sint-Truiden. Die zijn vandaag al drie jaar in uitvoering. De volledige oppervlakte van ...