Bakkerij Vangrootloon inversteert 1,5 miljoen in nieuwe vlaaienlijn

Sint-Truiden -

De familiale bakkerij Vangrootloon, met hoofdkwartier in Sint-Truiden, heeft zopas 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in extra uitrusting. De helft daarvan is bestemd voor een nieuwe productielijn voor taarten, en de modernisering van de bestaande vlaaienlijn. “De Limburgse vlaai breekt nu eindelijk door in de rest van Vlaanderen”, zegt marketingverantwoordelijke Jan Massa van Vangrootloon.