Hasselt -

De thermometer zal deze week nog vlot over de lat van 30 graden springen. En dat is voor veel mensen zelfs te warm om nog buiten te komen. De extreme hitte neemt ook de eetlust weg evenals de zin om op een terrasje te gaan zitten. En dat noopt horeca-uitbaters tot maatregelen. Sommige cafés of restaurants sluiten zelfs enkele uren de deuren wegens de hitte. Bent u zelf een uitbater die zo’n toogsiësta invoert of kent u horecazaken in uw gemeente die dit doen, laat het weten via hier@reageren.be