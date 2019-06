Zo ziet de duurste villa van de VS eruit (en hij werd zonet 50 miljoen dollar goedkoper)

Liefst 245 miljoen dollar, oftewel 215 miljoen euro werd er tot voor kort gevraagd voor deze riante villa in het Amerikaanse Los Angeles. Maar aangezien de eigenaars het stulpje niet verkocht krijgen, doen ze 50 miljoen van de prijs. Miljonairs met 195 miljoen dollar te veel: deze villa is misschien wel iets voor jou.

De huidige eigenaars zijn erfgenamen van Jerry Perenchio (86) die in 2017 overleed. Hij was de baas van Univision, een Spaanstalig televisienetwerk in de VS.

Het huis werd gebouwd in de jaren ‘30 en telt vijf slaapkamers. Op het domein van 42.000m² is ook een zwembad met poolhouse, een garage die plaats biedt aan 40 voertuigen en een tennisveld te vinden. De wijnkelder inclusief 12.000 flessen zit in de verkoopprijs.