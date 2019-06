Belg dood teruggevonden in jachthaven van Lanzarote

Hasselt - In de jachthaven ‘Puerto Naos’ van Lanzarote, op de Canarische Eilanden, is woensdagochtend het lichaam van een Belg uit het water gehaald. Dat bericht de lokale informatiewebsite Lancelot Digital.

De politie denkt dat de oudere man misschien van de boot gevallen is waarop hij woonde. In de rugzak, die de man bij zich had, zijn ook twee flessen alcohol gevonden. Volgens andere bewoners kampte de man al een tijdje met een alcoholverslaving.

Het lijk dreef aan de oppervlakte van het water. Er zal een autopsie op het lichaam worden verricht.