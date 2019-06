Hakuna matata: Asos brengt kleurrijke collectie rond ‘The lion king’ uit

Nu de remake van de Disneyfilm ‘The lion king’ in aantocht is, zullen heel wat collecties in het teken ervan opduiken, maar deze van Asos is in elk geval bijzonder kleurrijk.

Op 17 juli wordt de remake van de Disneyklassieker ‘The lion king’ uit 1994 bij ons in de filmzalen verwacht. Fans die nu al staan te trappelen om Beyoncé en Donald Glover aan het werk te zien/horen, kunnen zich ondertussen troosten met de 28-delige collectie die de Britse webshop Asos op de wereld loslaat.

In elk geval is die collectie bijzonder kleurrijk en omvat die stukken voor mannen, vrouwen, maar ook uniseks ontwerpen en badmode. Bovendien zal alles beschikbaar zijn in de plus-sizematen die Asos aanbiedt. Prijzen beginnen rond de 9 euro en alles is verkrijgbaar vanaf 2 juli.