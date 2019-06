Child Focus wil met nieuw hulpmiddel “GPS” slachtofferschap van tienerpooiers voorkomen

Child Focus heeft woensdag een nieuw hulpmiddel gelanceerd dat moet voorkomen dat kwetsbare meisjes het slachtoffer worden van tienerpooiers. De nieuwe tool heet ‘GPS’ (Girl Power Squad) en moet ervoor zorgen dat begeleiders uit jeugdhulpvoorzieningen op een toegankelijke manier met meisjes kunnen praten over het gevaar van tienerpooiers.

Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die via misleiding, dwang of geweld proberen om tieners aan zich te binden, om hen vervolgens uit te buiten in de prostitutie. Child Focus ontving vorig jaar 28 meldingen rond tienerpooierschap, maar aangenomen wordt dat dit slechts het topje van de ijsberg is.

“We boeken nog te weinig succes bij de identificatie van de slachtoffers en daders en willen daarom de pooiers een stap voor zijn”, zegt Child Focus. Met het laagdrempelige hulpmiddel GPS hoopt de organisatie alvast de juiste richting aan te wijzen voor begeleiders in jeugdhulpvoorzieningen. Het is de bedoeling dat op die manier de kwetsbare jongeren, vanaf 11 jaar, worden bereikt. Door zo veel mogelijk te verwijzen naar digitale media, wordt ook geprobeerd om nauw aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren.

Concreet zullen de meisjes en hun begeleiders via GPS eerst samenwerken rond thema’s als zelfbeeld en een gezond beeld van relaties en seksualiteit. Pas nadien maken de jongeren kennis met de mogelijke risico’s en oorzaken van slachtofferschap van tienerpooiers. Ze krijgen ook informatie over een waaier aan hulpbronnen en organisaties bij wie ze terechtkunnen.

“We doen de meisjes stilstaan bij communicatie en het hebben van een vertrouwenspersoon. We weten immers dat een gebrek hieraan meisjes vaak nog extra kwetsbaar maakt”, klinkt het bij Child Focus. “GPS begeleidt jongeren bij grenzen stellen en keuzes maken en toont de consequenties van hun keuzes zonder onmiddellijke real-liferisico’s.”

GPS is voorlopig enkel beschikbaar in het Nederlands, via stoptienerpooiers.be. De Franstalige versie zal klaar zijn in het najaar.