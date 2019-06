Steve Bakelmans krijgt in beroep vijf jaar cel voor verkrachting ex-vriendin

Het hof van beroep in Antwerpen heeft Steve Bakelmans woensdag veroordeeld tot vijf jaar cel voor de verkrachting van zijn ex-vriendin, de maximumstraf voor de verkrachting van een meerderjarige. In eerste aanleg, in 2017, kreeg Bakelmans voor de feiten vier jaar cel. Toen besliste de rechter dat hij niet onmiddellijk aangehouden moest worden, wat na de moord op Julie Van Espen voor veel ophef zorgde.

In afwachting van zijn proces in beroep bleef Bakelmans op vrije voeten tot zijn arrestatie voor de moord op Julie Van Espen in mei 2019. Dat de zaak voor het hof van beroep zo lang op zich had laten ...