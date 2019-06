Brighton & Hove Albion bevestigt nu ook officieel de komst van Leandro Trossard

Wat iedereen al wist, is nu ook officieel. Genk-kapitein Leandro Trossard voetbalt de volgende vier seizoenen in de Premier League voor Brighton & Hove Albion. Trossard reisde eergisteren af naar Engeland en bereikte gisteren een akkoord met de club uit de Premier League. Vandaag werden de handtekeningen gezet. De vleugelaanvaller is uiteraard tevreden met zijn droomtransfer, meldde hij ook in eerste gesprek met de clubmedia.

De transfersom is niet vrijgegeven maar landskampioen Genk ontvangt naar verluidt zo’n twintig miljoen euro. Daarmee is Trossard de duurste uitgaande transfer ooit bij de Limburgers.

Trossard had de overgang maandag zelf al aangekondigd op zijn Facebookpagina. De winger is een jeugdproduct van Genk. Na uiteenbeurten bij Lommel (2012-2013 en 2014-2015), Westerlo (2013-2014) en Oud-Heverlee Leuven (2015-2016), kwam hij er in 2016 in de hoofdmacht terecht. Sindsdien was hij goed voor 120 wedstrijden waarin hij 39 keer scoorde en 21 assists gaf.

Genk zwaait zijn aanvoerder uit met enkele mooie woorden:

“Trossard is een echte Genkie. Op het veld smaakmaker met zijn acties en harde werk, naast het veld nauw verbonden met de hele club. Leandro schitterde in verschillende Europese campagnes, werd in augustus 2018 Rode Duivel en draagt sinds januari de Genkse kapiteinsband. Trossard is een kampioen. Op 19 mei ging de beker van onze vierde landstitel de lucht in, als eerste in handen van de kapitein. Samen met ploeg en supporters schreef Leandro zo een onvergetelijk nieuw hoofdstuk in onze jonge clubgeschiedenis. KRC Genk feliciteert Leandro met deze stap in zijn carrière, en is trots op haar ambassadeur in één van de sterkste competities van de wereld. Bedankt kapitein en succes Leandro! Samen zijn we Genk!”

Bij Brighton wordt Trossard ploegmaat van Anthony Knockaert (ex-Standard), Mathew Ryan en José Izquierdo (beide ex-Club Brugge). “We zijn heel blij Leandro welkom te kunnen heten bij de club”, zegt coach Graham Potter. “Hij is een aanvallend ingestelde speler die vorig seizoen indruk maakte en Genk mee aan de titel hielp. Hij was bepalend in het Genkse succes met veel doelpunten en het creëren van kansen. Op zijn 24e brengt hij ervaring mee als kapitein en hij speelde ook al vaak in de Europa League.”

