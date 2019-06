30 maanden cel voor jarenlang misbruik Colombiaanse adoptiedochter

Gingelom -

Een 70-jarige man uit Gingelom, die nu aan de kust woont, is woensdag in Hasselt veroordeeld tot 30 maanden cel voor het jarenlange misbruik van zijn adoptiedochter. De dader is ook voor vijf jaar zijn rechten kwijt voor de feiten van aanranding gepleegd tussen 1993 en 2002. “Het begon op zondag als ik in zijn bed lag om naar Samson en Gert te kijken”, verklaarde het slachtoffer aan de politie.